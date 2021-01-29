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В Петербурге заново начинается зима

Отрицательная температура и снег обещаны синоптиками в Петербурге на 29 января и грядущие выходные. Хуже всего — автомобилистам.

То, что все последние дни таяло и превращалось в гигантские лужи, с 29-го числа начнет замерзать. В городе днем до -2, еще на градус морознее ночью. Как передают синоптики, ветер при этом слабый, осадки возможны весь день и всюду.

В выходные тоже сплошной минус. До трех градусов мороза 30-го и до шести 31 января.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Савва Морозов
оперативно исправили
Савва Морозов
странный календарь в разделе погоды, внизу - уже суббота сегодня.
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