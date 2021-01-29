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В Бразилии нашли пациентов с двойной дозой ковида

Коронавирус двух разных штаммов нашли в организмах двух пациентов в Бразилии. Речь может идти о последовательном заражении.

Как сообщает местная пресса 29 января, у пациентов, а обоим около 30 лет, нашли штаммы так называемого «южноафриканского» и «бразильского» вируса. Отмечается, что у обоих болезнь протекала достаточно легко. Вероятнее всего, двойное заражение произошло последовательно, но с коротким временным интервалом.

Всего в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул ученые зафиксировали пять различных мутаций вируса.

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