Ученые выяснили, почему некоторые люди абсолютно невосприимчивы к COVID-19

Американские ученые описали основные механизмы формирования иммунитета против COVID-19 и ответили на вопрос о том, почему некоторые люди не подвержены новой коронавирусной инфекции, несмотря на то что ранее они не болели и не были вакцинированы.

Исследователи из Института медицинских открытий Сэнфорда Бернема Пребиса (SBP) в Ла-Хойе в штате Калифорния Дженнифер Хоуп (Jennifer Hope) и Линда Брэдли (Linda Bradley) описали основные механизмы формирования иммунитета при COVID-19.

Проникая в клетки-хозяева, вирусы запускают клеточные механизмы для саморепликации, что позволяет им распространяться дальше, на наиболее восприимчивые клетки. Для борьбы с вирусом иммунная система включает врожденные иммунные реакции, такие как воспаление, которые в свою очередь, активируют адаптивную иммунную систему, пишет 28 января РИА Новости со ссылкой на Science.

