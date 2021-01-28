Онищенко рассказал, как можно покончить с эпидемией коронавируса в России за две недели

Бывший главный санитарный врач России и депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, как можно быстро покончить с эпидемией коронавируса в России.
«Если мы сейчас все наденем перчатки, наденем маски и будем соблюдать все, даже входя в рестораны, я вам гарантирую, через 14 дней все это закончится», — цитирует Онищенко 28 января РИА Новости.
При этом он отметил, что полное соблюдение противоэпидемических правил населением России — это, скорее всего, его несбыточная мечта.
Врач напомнил, что ослабление ограничений в связи с пандемией COVID-19 не означает, что все опасности позади.
«Сегодня в нашей стране переболело уже достаточно много людей, эти люди вносят свой вклад в популяционный иммунитет. <…> Если мы сейчас предпримем все усилия для вакцинации, то мы остановим эпидпроцесс, потому что у нас будет мощная популяционная прослойка», — заключил он.
По информации ВОЗ, количество заражений коронавирусной инфекцией во всем мире достигло ста миллионов, более 2,1 миллиона человек скончались.