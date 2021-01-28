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Онищенко рассказал, как можно покончить с эпидемией коронавируса в России за две недели

Бывший главный санитарный врач России и депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, как можно быстро покончить с эпидемией коронавируса в России.

«Если мы сейчас все наденем перчатки, наденем маски и будем соблюдать все, даже входя в рестораны, я вам гарантирую, через 14 дней все это закончится», — цитирует Онищенко 28 января РИА Новости.

При этом он отметил, что полное соблюдение противоэпидемических правил населением России — это, скорее всего, его несбыточная мечта.

Врач напомнил, что ослабление ограничений в связи с пандемией COVID-19 не означает, что все опасности позади.

«Сегодня в нашей стране переболело уже достаточно много людей, эти люди вносят свой вклад в популяционный иммунитет. <…> Если мы сейчас предпримем все усилия для вакцинации, то мы остановим эпидпроцесс, потому что у нас будет мощная популяционная прослойка», — заключил он.

По информации ВОЗ, количество заражений коронавирусной инфекцией во всем мире достигло ста миллионов, более 2,1 миллиона человек скончались.

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Комментарии (2)

Sibir_5e4d67bbb7aea
но прилетят "патриоты-новые русские" с запасных мест проживания в европах и по новому кругу...
Агроном аэродрома
Уже останавливали. За две недели. "Самозапиранием" и запретом парков, лесов и скверов.
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