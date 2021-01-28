Онищенко рассказал, как можно покончить с эпидемией коронавируса в России за две недели

Бывший главный санитарный врач России и депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, как можно быстро покончить с эпидемией коронавируса в России.



«Если мы сейчас все наденем перчатки, наденем маски и будем соблюдать все, даже входя в рестораны, я вам гарантирую, через 14 дней все это закончится», — цитирует Онищенко 28 января РИА Новости.



При этом он отметил, что полное соблюдение противоэпидемических правил населением России — это, скорее всего, его несбыточная мечта.



Врач напомнил, что ослабление ограничений в связи с пандемией COVID-19 не означает, что все опасности позади.

