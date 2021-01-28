В Дагестане задержали шашлычника, приготовившего мясо на Вечном огне

В дагестанском Дербенте задержали аборигена, который готовил шашлык на Вечном огне в парке. Об этом 28 января сообщает городская администрация.



В четверг по соцсетям разошёлся ролик, в котором местный житель жарит шашлык на Вечном огне и раздает советы по правильному приготовлению.

«Мужчина с видеоролика найден, его доставили в местный отдел полиции и составили протокол о нарушении», — говорится в сообщении.

Ровно год назад в этот же день СМИ писали о дагестантских школьниках, которые также занялись приготовлением народного блюда на символе, знаменующем память о павших героях.