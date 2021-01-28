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В Дагестане задержали шашлычника, приготовившего мясо на Вечном огне

В дагестанском Дербенте задержали аборигена, который готовил шашлык на Вечном огне в парке. Об этом 28 января сообщает городская администрация.

В четверг по соцсетям разошёлся ролик, в котором местный житель жарит шашлык на Вечном огне и раздает советы по правильному приготовлению.

«Мужчина с видеоролика найден, его доставили в местный отдел полиции и составили протокол о нарушении», — говорится в сообщении.

Ровно год назад в этот же день СМИ писали о дагестантских школьниках, которые также занялись приготовлением народного блюда на символе, знаменующем память о павших героях.

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Комментарии (4)

Чёрт Опасный
Чем больше рассказов про жуткий СССР, который ничего не умел делать, кроме галош - тем больше надругательств на историей СССР.

Очевидно вроде, не?
stavrosmarauder
Пффф штраф, там ему наверное сказали - Мага зае....л, ты готовь, но снимай это для Хоум видео!
А в даг огнях кажись вечный огонь давно, как потух. Или снова зажгли?
Михаил Петров-Водкин
15.10.2010. Как передает "Интерфакс", внедорожник Range Rover около полуночи въехал на высокой скорости на территорию Александровского сада, развернулся на площадке возле Вечного огня и скрылся. В городе был объявлен план перехват, и через полчаса автомобиль был задержан на Цветном бульваре.

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