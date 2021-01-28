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Денег десяти самых богатых миллиардеров хватит, чтобы вакцинировать от коронавируса население всего мира

Денег, скопленных десятью самыми крупными миллиардерами за кризис, вызванный пандемией коронавируса, хватило бы на то, чтобы оплатить вакцинацию во всем мире. Об этом 28 января заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Доклад Oxfam (британской неправительственной организации) на этой неделе показал, что денег, накопленных десятью самыми крупными миллиардерами мира во время кризиса, будет более чем достаточно, чтобы не допустить скатывания кого бы то ни было в нищету в результате пандемии», — цитирует Гутерриша РИА Новости.

По его словам, эти деньги могли «бы также оплатить вакцинацию от COVID-19 для всех и везде».

По данным Университета Хопкинса, к утру 27 января в мире было подтверждено более 100 миллионов случаев заражения ковидом и 2,15 миллиона смертей от него.

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Комментарии (7)

bluxer
Наверняка денег у них не очень много. А то, что журналисты называют деньгами, - это оценка активов.
Dim22
После этого появиться еще 10 самых богатых жителей России.
260571091
наворованных кооперативом Озеро денег хватит чтобы спасти от бедности все население России
ха ха ха ха
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