Денег десяти самых богатых миллиардеров хватит, чтобы вакцинировать от коронавируса население всего мира

Денег, скопленных десятью самыми крупными миллиардерами за кризис, вызванный пандемией коронавируса, хватило бы на то, чтобы оплатить вакцинацию во всем мире. Об этом 28 января заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Доклад Oxfam (британской неправительственной организации) на этой неделе показал, что денег, накопленных десятью самыми крупными миллиардерами мира во время кризиса, будет более чем достаточно, чтобы не допустить скатывания кого бы то ни было в нищету в результате пандемии», — цитирует Гутерриша РИА Новости.