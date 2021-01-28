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Под Анапой на поминках застрелили мужчину. Ещё трое в реанимации

Полиция разбирается в обстоятельствах перестрелки на Кубани, которая произошла 28 января на трассе вблизи хутора Усатова Балка. Там был убит 34-летний мужчина выстрелом в голову. Ещё трое мужчин получили ранения.

Как пишет «Кубань24», в разборках, скорее всего, участвовали жители хутора Заря, повздорили они во время поминок. На месте работают правоохранители.

Издание сообщает, что с места происшествия подняли уже около 16 гильз от боевых патронов.

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Комментарии (14)

Alex000
На поминках???
Типа, "продлять будете"?
кошмар какой-то
lamer
Синька - зло. Синька с оружием - двойное зло.
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