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США призвали РФ и Турцию немедленно вывести свои войска из Ливии

Временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс 28 января заявил, что Москва и Анкара должны отозвать свои силы из Ливии.

«В соответствии с соглашением о прекращении огня, достигнутым в октябре, мы призываем Турцию и Россию немедленно начать вывод своих сил из страны, а также вывод наемников и военных посредников, которых они наняли, финансировали, разместили и поддерживали в Ливии», — сказал Миллс на заседании Совета безопасности ООН (цитата по «Интерфакс»).

Соглашение о прекращении огня в Ливии стороны конфликта подписали в октябре 2020 года в отделении ООН в Женеве.

После смерти Каддафи в стране функционируют фактически два правительства. Так называемое Правительство национального согласия представляет Файез аль-Саррадж, которого поддерживает ООН, а Ливийской национальной армией руководит фельдмаршал Халиф Хафтар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 29 января в Москве встречу с вице-премьером Правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтыгом.

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Комментарии (2)

260657101
Кстати The Times пишут сегодня, что американские военные захватили в Ливии российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь- С1" и в ходе тайной операции вывезли его на базу Рамштайн в Германии.
Издание пишет, что «Панцирь-С1» «доставлен в целости и сохранности»
Наверно и попросили нас и турок оттуда, потому что больше ничего им от нас не надо.
Михаил Петров-Водкин
США мешают пригожинцам зарабатывать не только в комментариях
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