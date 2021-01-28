США призвали РФ и Турцию немедленно вывести свои войска из Ливии

Временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс 28 января заявил, что Москва и Анкара должны отозвать свои силы из Ливии.



«В соответствии с соглашением о прекращении огня, достигнутым в октябре, мы призываем Турцию и Россию немедленно начать вывод своих сил из страны, а также вывод наемников и военных посредников, которых они наняли, финансировали, разместили и поддерживали в Ливии», — сказал Миллс на заседании Совета безопасности ООН (цитата по «Интерфакс»).



Соглашение о прекращении огня в Ливии стороны конфликта подписали в октябре 2020 года в отделении ООН в Женеве.

