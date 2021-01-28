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Первые девять месяцев 2020 года оставили за чертой бедности 13,3% россиян

Число бедных россиян по итогам девяти месяцев 2020 года составило 19,9 млн человек, что соответствует 13,3% населения страны.

По данным Росстата, опубликованным 28 января, в III квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 18,8 млн россиян (12,8% населения). При этом в I квартале 2020 года число малоимущих составляло 18,6 млн человек (12,6%), а во II выросло до 19,9 млн (13,5%).

Выше этого значения показатель поднимался лишь в I квартале 2019 года, когда число малоимущих достигло 20,9 млн человек, или 14,3% от общей численности населения. В целом в 2019 году количество людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, составило 18,1 млн человек, или 12,3% жителей России.

При расчете за III квартал учитывались 255,6 млрд рублей, выделенные правительством россиянам в качестве поддержки во время пандемии. Большая часть выплат предназначалась семьям с детьми. «Это позволило смягчить экономические последствия ограничительных мер и минимизировать рост числа жителей страны с доходами ниже прожиточного минимума», — отмечают в Росстате.

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Комментарии (2)

ost-21
Если от Росстата такие цифры, то в реальности видимо все еще печальнее.
veteran78
А зато у нас президент побогаче Трампа будет , бю-бю-бю.!
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