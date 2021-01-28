Первые девять месяцев 2020 года оставили за чертой бедности 13,3% россиян

Число бедных россиян по итогам девяти месяцев 2020 года составило 19,9 млн человек, что соответствует 13,3% населения страны.



По данным Росстата, опубликованным 28 января, в III квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 18,8 млн россиян (12,8% населения). При этом в I квартале 2020 года число малоимущих составляло 18,6 млн человек (12,6%), а во II выросло до 19,9 млн (13,5%).

Выше этого значения показатель поднимался лишь в I квартале 2019 года, когда число малоимущих достигло 20,9 млн человек, или 14,3% от общей численности населения. В целом в 2019 году количество людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, составило 18,1 млн человек, или 12,3% жителей России.