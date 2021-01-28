В Петербурге армия из 81 тысячи безработных. За год пандемии их стало в три раза больше

Число безработных в Петербурге превышает 81 тысячу человек. По сравнению с летом их число снижается, но до январских показателей 2020 года, когда в городе было 26 тысяч безработных, еще далеко.



«Пика численности зарегистрированных безработных мы достигли в конце августа-начале сентября. Цифры достигали 109 тысяч человек. Потом постепенно начало небольшое снижение. А ощутимое снижение случилось в ноябре. И тренд на снижение уровня зарегистрированной безработицы снижается. По состоянию на сегодняшнее утро, у нас состоит на учете 81 322 человека», — рассказал 28 января в эфире канала «Санкт-Петербург» первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Николай Рогачаев.