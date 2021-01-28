Можно, только осторожно. Власти Петербурга рассказали о переходе из коронавирусного режима в повседневность

Петербург имеет условия для осторожного возвращения к обычной жизни. Больные с коронавирусом на 33,5% меньше стали обращаться в медучреждения за помощью по сравнению с прошлым четвергом. Нарастающими темпами уменьшается общее число наблюдаемых активных пациентов, снизилась и суточная госпитализация, заявили в Смольном.



Как говорится в отчете Межведомственного координационного совета по противодействию COVID-19, который был опубликован 28 января, в Петербурге наблюдается отчетливая и устойчивая тенденция на снижение распространения инфекции, что дает возможность для постепенного снятия ограничений.