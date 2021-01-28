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Можно, только осторожно. Власти Петербурга рассказали о переходе из коронавирусного режима в повседневность

Петербург имеет условия для осторожного возвращения к обычной жизни. Больные с коронавирусом на 33,5% меньше стали обращаться в медучреждения за помощью по сравнению с прошлым четвергом. Нарастающими темпами уменьшается общее число наблюдаемых активных пациентов, снизилась и суточная госпитализация, заявили в Смольном.

Как говорится в отчете Межведомственного координационного совета по противодействию COVID-19, который был опубликован 28 января, в Петербурге наблюдается отчетливая и устойчивая тенденция на снижение распространения инфекции, что дает возможность для постепенного снятия ограничений.

«При соблюдении противоэпидемических мероприятий можно достаточно уверенно прогнозировать дальнейшее снижение индикаторов эпидемического процесса. При осторожном, продуманном и ступенчатом переходе от противоэпидемического режима к обычному повседневному вероятность подъема заболеваемости невысока», — отметили в совете.

Тем не менее подъем там не исключают, если жители города вдруг перестанут соблюдать базовые противоэпидемические меры — использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.

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Комментарии (8)

265044016
Ограничения дали свои плоды. Это радует. Продолжаем носить маски и мыть руки.
nuga
граждане тут вообще не при чем,вирус выдохся под морозами и без солнца,но в марте с ярким сонцем может вернутся к апрелю,маю
Василий Марущак
Так в чём суть перехода из коронавирусного режима в повседневность, просто полялякать об этом?
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