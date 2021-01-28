ВЦИОМ: За массовую вакцинацию выступают вдвое больше россиян, чем против неё

Положительно к массовой вакцинации от COVID-19 относятся 57% граждан России. Противников поголовных прививок вдвое меньше. Об этом агентству РИА Новости в четверг, 28 января, сообщил директор ВЦИОМ Валерий Фадеев.

«57% опрошенных сказали, что положительно относятся к плану провести в России массовую вакцинацию от коронавируса. Есть, конечно, и оппозиция, 29%, но мы видим, что она в меньшинстве и она сокращается, — цитирует РИА Новости главу государственной службы социологии. — Мы видим, что за 10 месяцев, с марта прошлого по январь этого года, доля тех, кто сталкивался с ситуацией, когда невозможно было купить необходимые лекарства, она не исчезла, но она несколько снизилась, с 34% до 27%, значит, острота этой проблемы тоже снижается».

В мае 2020 года ВЦИОМ сообщал, что более трети россиян не станут делать российскую прививку от коронавируса, но 59% были готовы привиться. В августе уколоться вакциной Sputnik V хотели 40% россиян. В декабре против прививок от коронавируса выступали больше половины граждан РФ. Что касается отношения граждан к противовирусным мерам со стороны государства, то, по словам Валерия Фёдорова, на данный момент большинство россиян считает действия властей достаточными. «Только в ноябре и первой половине декабря, когда началась в полную силу вторая волна пандемии, был короткий период, когда выросла группа тех, кто считает эти меры недостаточными, и эта группа даже превысила противоположную. Но это достаточно быстро кончилось, уже на рубеже нового года выросла доля тех, кто считает достаточными меры государства по борьбе с распространением коронавируса. Сегодня мы видим, что она идет вверх и достигла 56%, а красная кривая стремится вниз, сейчас она на отметке в 27%», — пояснил директор ВЦИОМ.