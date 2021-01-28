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Совет ЕС сократил список стран, откуда разрешён въезд в Европу. Россия по-прежнему «на стопе»

Совет ЕС 28 января утвердил список государств, откуда можно приехать в ЕС, несмотря на пандемию. Россия осталась в «красном» списке опасных с эпидемиологической точки зрения стран.

В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 из перечня разрешённых была вычеркнута Япония, которая 17 декабря там ещё присутствовала, пишет «Интерфакс». А вот Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Таиланд, Южная Корея в списке остались — на границах с ними ограничения постепенно отменяются. Возобновить поездки ЕС готов и с Китаем, и с его административными районами Гонконг и Макао лишь на взаимной основе.

Принимая решение об открытии границ с третьими странами, ЕС смотрит на эпидемиологическую ситуацию, применяемые в том государстве меры по борьбе с коронавирусом, и учитывает принцип взаимности. Совет ЕС даёт рекомендацию, однако члены Евросоюза могут по желанию даже сократить «зелёный» список, однако для открытия границы с третьей страной, которая там не указана, требует согласования на уровне ЕС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии COVID-19 выявили почти у 101 млн жителей Земли, 2,177 млн умерли, 55,865 млн выздоровели.

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