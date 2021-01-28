FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -3
75.04р91.22р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Новой Терешковой в России пока не будет. Роскосмос за два года не отобрал в отряд ни одной девушки

Центр подготовки космонавтов зачислит кандидатами в отряд по итогам открытого набора четырех человек — и среди них снова ни одной девушки. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса 28 января.

«Межведомственная комиссия (МВК) по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей <...> приняла решение рекомендовать ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» назначить на должности кандидатов в космонавты-испытатели отряда космонавтов Роскосмоса четырех человек», — говорится в сообщении.

Подготовку пройдут Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Отметим, последний учился в Петербурге — окончил в 2015 году БГТУ «ВОЕНМЕХ» им Д. Ф. Устинова по специальности «Ракетостроение».

Новый набор в космонавты стартовал 3 июня 2019 года. В ЦПК рассказывали, что всего поступило почти 2 тысячи обращений. Среди тех, кто предоставил в итоге полный пакет документов, было 123 мужчины и 33 женщины.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Петр Петров
Вам недостаточно этого отрицательного опыта!!!
MIGEL
Это хорошая новость. А то могла бы обнуляжем заняться.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний