Новой Терешковой в России пока не будет. Роскосмос за два года не отобрал в отряд ни одной девушки

Центр подготовки космонавтов зачислит кандидатами в отряд по итогам открытого набора четырех человек — и среди них снова ни одной девушки. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса 28 января.



«Межведомственная комиссия (МВК) по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей <...> приняла решение рекомендовать ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» назначить на должности кандидатов в космонавты-испытатели отряда космонавтов Роскосмоса четырех человек», — говорится в сообщении.



Подготовку пройдут Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Отметим, последний учился в Петербурге — окончил в 2015 году БГТУ «ВОЕНМЕХ» им Д. Ф. Устинова по специальности «Ракетостроение».

