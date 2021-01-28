Попова рассказала, когда россиянам можно будет не носить маски в общественных местах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется, что в 2021 году люди смогут снять маски. Об этом она заявила 28 января, в интервью Первому каналу.



«Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых — мы прививаемся», — сказала Попова, отвечая на вопрос журналиста.



Главный санитарный врач России отметила, что по её данным, антитела к коронавирусу есть у 20–25% жителей страны.

