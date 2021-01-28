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Попова рассказала, когда россиянам можно будет не носить маски в общественных местах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется, что в 2021 году люди смогут снять маски. Об этом она заявила 28 января, в интервью Первому каналу.

«Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых — мы прививаемся», — сказала Попова, отвечая на вопрос журналиста.

Главный санитарный врач России отметила, что по её данным, антитела к коронавирусу есть у 20–25% жителей страны.

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Комментарии (2)

Brezhnev
Спасибо, милая (а то я уж не надеялся)! )))
footballer13
Достаём с антресолей счёты:
20–25% население будет округлённо 30-37 миллионов.
Официально переболело 3.8.
Вакцинированы какие-то копейки, данным верить возможности нет, ну пусть будет вместе с переболевшими пять.
Откуда у оставшихся 25-32 миллионов (!!!) антитела?!
Ну хоть кто-нибудь, либо дайте им наконец-то калькулятор, либо пыльным мешком по голове, чтобы перестали нести подобное в федеральных СМИ.
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