Общественная палата РФ проводит перекличку НКО, чтобы сформировать пул экспертов в сфере инклюзии

Общественная палата РФ 28 января начала перекличку российских НКО. Цель переклички — сформировать пул экспертов в сфере инклюзии.



Как сообщается на сайте ОП, в нынешнем, седьмом составе палаты впервые создана Комиссия по доступной среде и развитию инклюзивных практик под председательством Дианы Гурцкой, президента благотворительного фонда «По зову сердца», заслуженной артистки России.



«Я и мои коллеги считаем необходимым опираться в своей работе на экспертный потенциал институтов гражданского общества, учитывать их позицию и поддерживать их социально значимые инициативы. Сегодня мы запускаем перекличку НКО в сфере инклюзии, формирования доступной среды и реабилитации граждан с инвалидностью и надеемся на отклик организаций, которые готовы с нами работать», — говорит Гурцкая.

