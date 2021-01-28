FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -3
75.04р91.22р
Что запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Общественная палата РФ проводит перекличку НКО, чтобы сформировать пул экспертов в сфере инклюзии

Общественная палата РФ 28 января начала перекличку российских НКО. Цель переклички — сформировать пул экспертов в сфере инклюзии.

Как сообщается на сайте ОП, в нынешнем, седьмом составе палаты впервые создана Комиссия по доступной среде и развитию инклюзивных практик под председательством Дианы Гурцкой, президента благотворительного фонда «По зову сердца», заслуженной артистки России.

«Я и мои коллеги считаем необходимым опираться в своей работе на экспертный потенциал институтов гражданского общества, учитывать их позицию и поддерживать их социально значимые инициативы. Сегодня мы запускаем перекличку НКО в сфере инклюзии, формирования доступной среды и реабилитации граждан с инвалидностью и надеемся на отклик организаций, которые готовы с нами работать», — говорит Гурцкая.

Помимо формирования пула НКО, работающих в сфере инклюзии, предполагается открытый отбор экспертов комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик, а также привлечение некоммерческих организаций к участию в работе по общественной экспертизе нормативных правовых актов в сфере деятельности комиссии.

Откликнуться на перекличку можно по ссылке.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний