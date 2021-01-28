НИИ гриппа: после вакцинации человек может распространять инфекцию

Прививка от коронавируса не значит, что защищённый вакциной человек не может передавать инфекцию другим. Об этом 28 января заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.
«Привитый человек — он защищен, у него болезнь не развивается, но возбудитель может попасть на слизистые оболочки, там сохраняться какое-то время и выделяться во внешнюю среду», — приводит его слова ТАСС.
Лиознов добавил, что распространителем инфекции может быть и здоровый человек, у которого заболевание не развилось.
Исходя из этого, люди прошедшие вакцинацию, должны соблюдать противоэпидемиологические меры, чтобы не заразить других — подчеркнул специалист.
Как уточнила заместитель директора по научной работе НИИ гриппа Дарьи Даниленко, полностью привитым человек считается спустя три недели после получения второй дозы вакцины.