Times: Американцы тайно вывезли из Ливии захваченный российский «Панцирь», чтобы он не попал не в те руки

Американцы вывезли из Ливии российский зенитно-ракетный комплекс.
«Российский зенитно-ракетный комплекс, захваченный на поле боя в Ливии, был доставлен на авиабазу США в Германии в ходе секретной операции», — сообщает 28 января издание The Times.
«Панцирь С-1» был куплен у России военными Саудовской Аравии, а затем был отправлен в Ливию. В итоге комплексом завладели американцы. Они решили отправить его на грузовом самолете США на авиабазу Рамштайн в Германии, которая считается опорным пунктом американских ВВС в ФРГ.
Транспортировка ценного груза была заказана на фоне опасений, что «Панцирь С-1» может попасть в руки «ополченцев или контрабандистов» из североафриканской страны.
Ливия остается раздробленной на части. После смерти Каддафи функционируют фактически два правительства. Так называемое правительство национального единства представляет Файез аль-Саррадж, которого поддерживает ООН, а Ливийской национальной армией руководит фельдмаршал Халиф Хафтар.