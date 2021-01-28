Times: Американцы тайно вывезли из Ливии захваченный российский «Панцирь», чтобы он не попал не в те руки

Американцы вывезли из Ливии российский зенитно-ракетный комплекс.



«Российский зенитно-ракетный комплекс, захваченный на поле боя в Ливии, был доставлен на авиабазу США в Германии в ходе секретной операции», — сообщает 28 января издание The Times.

«Панцирь С-1» был куплен у России военными Саудовской Аравии, а затем был отправлен в Ливию. В итоге комплексом завладели американцы. Они решили отправить его на грузовом самолете США на авиабазу Рамштайн в Германии, которая считается опорным пунктом американских ВВС в ФРГ.