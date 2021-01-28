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Times: Американцы тайно вывезли из Ливии захваченный российский «Панцирь», чтобы он не попал не в те руки

Американцы вывезли из Ливии российский зенитно-ракетный комплекс.

«Российский зенитно-ракетный комплекс, захваченный на поле боя в Ливии, был доставлен на авиабазу США в Германии в ходе секретной операции», — сообщает 28 января издание The Times.

«Панцирь С-1» был куплен у России военными Саудовской Аравии, а затем был отправлен в Ливию. В итоге комплексом завладели американцы. Они решили отправить его на грузовом самолете США на авиабазу Рамштайн в Германии, которая считается опорным пунктом американских ВВС в ФРГ.

Транспортировка ценного груза была заказана на фоне опасений, что «Панцирь С-1» может попасть в руки «ополченцев или контрабандистов» из североафриканской страны.

Ливия остается раздробленной на части. После смерти Каддафи функционируют фактически два правительства. Так называемое правительство национального единства представляет Файез аль-Саррадж, которого поддерживает ООН, а Ливийской национальной армией руководит фельдмаршал Халиф Хафтар.

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Комментарии (12)

265040341
.... исследуют детальнее, подшаманят .... и будут моделировать методы обхода ПВО.
260741301
Это, конечно, наши молодцы! Теперь Америку можно брать голыми руками!
Ну, сразу, как домой привезут.
Там же всё руководство ВС от смеха лопнет!
NAFTALIN 2000-2036
копировать повезли. но, вряд ли у них получится. у нас и самих-то два одинаковых еще ни разу не получилось. прилепить несколько кило ВВ и взорвать-думаю в десятки раз дешевле было бы, чтобы не допустить попадания не туда
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