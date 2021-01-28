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Экологи извлекли из ручья в Курортном районе Петербурга 250 килограммов нефтяного коктейля

Экологи ликвидировали разлив нефтепродуктов в Курортном районе Петербурга. Об этом 28 января сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию.

Накануне специалисты ГУП «Пиларн» выехали к ручью Горскому в посёлок Александровская, так как местные жители сообщили о нефтяных пятнах на поверхности. Информация подтвердилась.

Нефтепродукты в Горский ручей стекали из дренажной канавы, вырытой вдоль дороги.

«Ручей Горский является водным объектом рыбохозяйственного значения, нефтепродукты могли нанести существенный урон флоре и фауне. В первый день работ собрано 200 килограммов нефтеводяной смеси. В целях предотвращения и локализации загрязнения сотрудниками ГУП «Пиларн» были установлены боновые заграждения», — уточнили в Смольном.

Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Работы продолжились 28 января, с поверхности было собрано ещё 50 килограмм нефтеводяной смеси. Кроме того, дополнительно было установлено десять метров заградительных сорбирующих боновых заграждений.

«Аварийная ситуация локализована, проводятся мероприятия по поиску источника загрязнения для привлечения виновных к ответственности. Ситуация находится на контроле, запланированы работы по дальнейшей плановой ликвидации загрязнения», — говорится в сообщении.

Комитет по природопользованию начал административное расследование. Проверку также проводят природоохранная прокуратура и полиция Курортного района.

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