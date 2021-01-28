Экологи ликвидировали разлив нефтепродуктов в Курортном районе Петербурга. Об этом 28 января сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию.



Накануне специалисты ГУП «Пиларн» выехали к ручью Горскому в посёлок Александровская, так как местные жители сообщили о нефтяных пятнах на поверхности. Информация подтвердилась.



Нефтепродукты в Горский ручей стекали из дренажной канавы, вырытой вдоль дороги.



«Ручей Горский является водным объектом рыбохозяйственного значения, нефтепродукты могли нанести существенный урон флоре и фауне. В первый день работ собрано 200 килограммов нефтеводяной смеси. В целях предотвращения и локализации загрязнения сотрудниками ГУП «Пиларн» были установлены боновые заграждения», — уточнили в Смольном.