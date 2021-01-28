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В Петербурге проведут конкурс «Золотое перо». Авторы лучших журналистских работ поделят 800 тысяч рублей

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области объявил о старте приема заявок на журналистский конкурс «Золотое перо». Как рассказали «Фонтанке» представители союза, заявки будут принимать с 1 февраля по 31 марта.

В этом году лучшие журналистские работы выберут в 9 номинациях: «Политика и Публицистика», «Расследования», «Социальные проблемы», «Культура», «Экономика», «Экология», «Дебют», «Фото» и «Петербург. Настоящее и перспективы». Отдельно дадут премию в номинациях «За развитие журналистики» и «Гран-при». Спецприз вручат за лучшую информационную ТВ-программу. Из-за пандемии было решено отказаться от номинации «Спорт». Призовой фонд конкурса в этом году составит 800 тысяч рублей.

К участию в конкурсе допускаются материалы, вышедшие в течение 2020 года, в том числе в зарегистрированных СМИ.

Председателем жюри в этом году станет главный редактор петербургской редакции газеты «Ведомости» Сергей Балуев.

На сайте конкурса и в соцсетях пройдёт опрос, где проголосовать за номинантов из шорт-листов смогут все желающие. Победители «народного голосования» также получат призы.

Конкурс «Золотое перо» проходит с 1995 года. Его цель — выявление журналистов и творческих коллективов Петербурга и Ленинградской области, добившихся в своей деятельностью наибольшего уважения и признания по итогам года.

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