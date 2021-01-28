«Много вас, а он один». Компания управляющая имуществом Березовского, просит снять арест с его поместья во Франции

Аудиторская компания Grant Thornton, управляющая имуществом Бориса Березовского, просит отменить конфискацию поместья российского бизнесмена на Лазурном берегу Франции. Это необходимо, чтобы продать этот актив и расплатиться с долгами. Об этом 28 января сообщает РБК.

Адвокат Стефан Бонифасси, представляющий Grant Thornton во французском суде, заявил, что 5 млн долларов незаконно полученные Березовским, составляли половину от стоимости Шато де ля Гаруп на момент приобретения недвижимости и лишь 5% на момент ареста. А значит, по большей части оно было куплено честно. Арестовано поместье было ещё в июне 2014 года по решению Суда большой инстанции Марселя. Окончательное решение по делу 21 апреля вынесет апелляционный суд французского региона Экс-ан-Прованс.

По экспертным оценкам приводимым Bloomberg, стоимость Шато де ля Гаруп площадью 100 гектаров превышает 100 млн евро. По данным управляющих, на момент смерти Березовского в 2013 году его долги оценивались в 296 млн фунтов (свыше 330 млн евро). «Аэрофлот» с 2010 года обвиняла своего акционера Березовского и замгендиректора Глушкова в выводе средств «Аэрофлота» через компанию Forus в 90-е годы. Но в 2018 году, спустя сутки после смерти Глушкова, авиакомпания заявила о желании прекратить процесс. Высокий суд Лондона обязал «Аэрофлот» полностью компенсировать ответчикам судебные издержки (не менее 4,1 млн долларов). Среди прочих кредиторов Березовского — Роман Абрамович и правительство Самарской области. По заключению Высокого суда Лондона, Березовский должен был выплатить Абрамовичу 35 млн фунтов. Расходы обанкротившегося миллиардера на юристов в этом деле составили 50 млн фунтов. Правительство Самарской области в 2020 году выбрало юристов компании Pinsent Masons LLP в качестве представителей в Высоком суде Лондона по делу о взыскании с Березовского около миллиарда рублей. Суммарно в России после смерти Березовского в его отношении было заведено более 10 уголовных дел. Никто из наследников миллиардера не заявил о правах, в результате чего компания Grant Thornton получила право на управление имуществом бизнесмена.