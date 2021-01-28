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Стоянка возле метро «Проспект Ветеранов» перешла из бесплатного режима в режим «перехвата»

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Возле станции метро «Проспект Ветеранов» в Кировском районе Петербурга 28 января открыли перехватывающую автостоянку на 55 машин. С декабря она работала бесплатно в тестовом режиме, теперь же перешла в режим «перехвата».

Как сообщает 28 января пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, перехватывающая автостоянка площадью 1700 квадратных метров рассчитана на 55 автомобилей, 6 мест предназначены для бесплатного размещения машин инвалидов и тех, кто их перевозит. Она работает круглосуточно в автоматизированном режиме.

«Новые парковочные места на Дачном проспекте будут удобны как для проживающих в пригороде автомобилистов, так и для жителей района. Через Дачный проспект проходит очень плотный трафик автомобилей, поскольку он связывает центральную магистраль Кировского района — проспект Стачек — с КАД и ЗСД. При этом жители района также могут использовать дополнительные парковочные места для размещения автомобилей, поскольку автостоянка работает не только в режиме перехвата», — отметил зампредседателя комитета Алексей Гончаров.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга
Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга
Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Чтобы оставить машину на стоянке бесплатно, нужно заехать на нее с 6:01 до 20:00, проехать на общественном транспорте, оплатив поездку с помощью «Подорожника», и затем приложить проездной к автоматизированной кассе оплаты, покинув стоянку до 23:59 текущих суток. Не в режиме «перехвата» стоимость парковки днем составит 25 рублей в час, а с 20:01 до 6:00 разовое размещение транспорта на стоянке составит 150 рублей.

Построило и автоматизировало стоянку за 8,2 миллиона рублей ООО «Курсус». Парковка оборудована кассами оплат, шлагбаумами на въезд-выезд, электронным табло, парковочным светофором и антивандальными камерами для считывания номеров. Всего в Петербурге сейчас действуют 18 городских автостоянок на 2694 парковочных места и 16 перехватывающих парковой общей ёмкостью 1719 машино-мест.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

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Комментарии (1)

kuk-vasyusha
Там же всегда была бесплатная стоянка, получается шлакбаумов наставили и теперь плати народ
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