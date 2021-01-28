Чтобы чувствовать себя нужными. Инклюзивные мастерские «Простые вещи» просят поддержки

Фото: Сергей Николаев

В этом году мастерские не смогли получить президентский грант. Это обстоятельство встревожило команду: ведь в мастерских трудятся не только мастера, художники, соцработники, администраторы, но и трудоустроены люди с ментальными нарушениями. В течение трёх лет «Простые вещи» работали благодаря грантам и пожертвованиям. Теперь остаётся надеяться только на помощь неравнодушных людей.

За время существования «Простых вещей» в Петербурге было открыто шесть мастерских, в том числе столярная, керамическая, швейная и др., а также одно инклюзивное кафе «Огурцы». Здесь люди с ментальными особенностями работают, проводят время, находят друзей, чувствуют себя нужными.



«Часть наших «особых» мастеров приходят в мастерские периодически, по мере сил, 33 человека ходят в мастерские на работу и получают за это зарплату. Прошлым коронавирусным летом мы вообще добились удивительного и невозможного — смогли перевести 20 «особых» мастеров на оплачиваемую удалёнку, организовали логистику доставки материалов и готовых изделий, разработали систему дистанционной работы для людей с ментальными особенностями, сумели убедить в эффективности и важности этой истории комитет по труду и занятости Санкт-Петербурга (именно они помогли нам официально трудоустроить ребят). Мы не только трудоустраиваем и социализируем взрослых людей с ментальными особенностями, мы создаём среду, в которой разные люди могут встретиться, перестать бояться друг друга, могут принять и на практике почувствовать, насколько приятнее, радостнее и, на самом деле, лучше для всех, когда общество открыто каждому, когда все приняты, поддержаны и все рядом», — говорят создатели мастерских.

«Простые вещи» также помогают людям с ментальными особенностями раскрыть свои таланты и реализоваться в качестве художников. В сентябре 2020 работы, созданные в рамках арт-студии «Простых вещей», участвовали в выставке «Поймать большую рыбу» в Государственном Русском музее — было выставлено 17 работ, которые по достоинству оценили критики и искусствоведы и которыми даже интересовались коллекционеры. Проводятся встречи «Простое непростое» — о равенстве, инклюзии, социальных проектах. Делается социальная реклама, создатели рассказывают о «Простых вещах» на конференциях и ярмарках, привлекают к развитию инклюзивного общества бизнес. Например, в октябрьской акции «Вещи с особенностями» приняло участие 15 брендов, которые продавали вещи в пользу мастерских.



«За три года мы смогли дать почувствовать, что такое нормальная, наполненная жизнь 63 людям с ментальными особенностями. И еще тысячи обычных, нейротипичных горожан смогли поучаствовать в наших проектах, расширить свои представления о мире, стать нашими сторонниками и людьми, которые уже сегодня стремятся к обществу будущего, в котором место есть каждому», — говорят в «Простых вещах».

Теперь команда мастерских просит поддержать их работу. Это можно сделать на сайте «Простых вещей», помочь разово или подписаться на пусть и совсем небольшое, но регулярное пожертвование.

«Это тревожно (отсутствие гранта. — Прим. ред.), но не страшно. Особенно с вашей поддержкой. А мы, чувствуя финансовую стабильность и вашу поддержку, сможем и дальше поддерживать работу инклюзивных мастерских, создавая рабочие места для людей с ментальной инвалидностью, а ещё развиваться: открывать новые открытые для всех пространства, запускать просветительские проекты и продолжать делать всё, чтобы люди с ментальными нарушениями в России жили не в изоляции, но среди других людей, чтобы каждый мог работать, чувствовать себя нужным и выбирать свою жизнь. Что бы ни случилось», — говорят в мастерских.

