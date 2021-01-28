Пандемия коронавируса постепенно отступает в России. Об этом 28 января заявил Владимир Путин.
Президент добавил, что действия российских властей по борьбе с COVID-19 «соответствуют уровню угроз от этой инфекции». Путин сравнил данные по летальности в России и «других странах» (он не уточнил, каких именно). По его словам, в РФ на 100 тысяч населения приходится 12 больных коронавирусом, это меньше в 4 раза, чем в «других странах».
Путин: Пандемия, действительно, постепенно отступает. Количество заболевших сокращается. pic.twitter.com/zfHQz8xFRT— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 28, 2021
При этом Путин подчеркнул, что пандемия ещё далеко не закончилась.
«Расслабляться в борьбе с коронавирусом рано, нужно соблюдать все меры предосторожности и иметь резерв коек», — заявил президент.