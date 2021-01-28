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Путин заявил, что «пандемия коронавируса постепенно отступает». Но расслабляться рано

Пандемия коронавируса постепенно отступает в России. Об этом 28 января заявил Владимир Путин.

Президент добавил, что действия российских властей по борьбе с COVID-19 «соответствуют уровню угроз от этой инфекции». Путин сравнил данные по летальности в России и «других странах» (он не уточнил, каких именно). По его словам, в РФ на 100 тысяч населения приходится 12 больных коронавирусом, это меньше в 4 раза, чем в «других странах».

При этом Путин подчеркнул, что пандемия ещё далеко не закончилась.

«Расслабляться в борьбе с коронавирусом рано, нужно соблюдать все меры предосторожности и иметь резерв коек», — заявил президент.

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Комментарии (2)

jump
А можно не публиковать больше сообщений что сказал Путин?
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