Археологи во время раскопок на месте будущей трассы «Таврида» в Крыму обнаружили некрополь римского времени с антропоморфными надгробьями и стелами с личинами. На сегодняшний день это самая большая коллекция каменных изваяний «позднескифской» культуры, несмотря на то, что «чёрные копатели» нашли могильник раньше учёных.
Как сообщает пресс-служба Института археологии РАН, открытие было совершено во время археологических работ, предваряющих строительство автомобильной трассы «Таврида». Исследовали грунтовый могильник Киль-Дере 1, который расположен на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине. В римскую эпоху эта местность была густо заселена, и в нескольких километрах от Киль-Дере находятся известные некрополи Чернореченский и Инкерманский могильники, «Совхоз
Могильнику Киль-Дере 1 повезло меньше: «чёрные копатели» знали о его существовании и систематически грабили. Археологи нашли более 120 грабительских ям. Судя по характеру повреждений, «чёрные копатели» начали промышлять в некрополе в 2000-х годах и продолжали это делать до недавнего времени. Учёные установили, что большая группа грабителей перекопала могильник с помощью землеройной техники и современной аппаратуры: металлодетекторов и георадаров, но пользовались и «дедовскими» методами поиска погребений щупами. Археологи исследовали 232 захоронения, и только 14 из них не были разграблены.
Разбирая четыре могилы в южной части некрополя, учёные обнаружили непотревоженные каменные надгробия. Рядом с одним было установлено каменное основание с овальным углублением для жертвенной пищи. В дальнейшем в разграбленных погребениях нашли 63 надгробия разного типа: антропоморфные стелы, надгробные стелы с личинами и основания для стел. На данный момент это крупнейшая коллекция надгробий из когда-либо найденных при раскопках «позднескифских» могильников Крыма римского времени. В ближайших крупных и известных некрополях обнаружили только 15 таких надгробий.