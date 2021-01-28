Археологи во время раскопок на месте будущей трассы «Таврида» в Крыму обнаружили некрополь римского времени с антропоморфными надгробьями и стелами с личинами. На сегодняшний день это самая большая коллекция каменных изваяний «позднескифской» культуры, несмотря на то, что «чёрные копатели» нашли могильник раньше учёных.

Как сообщает пресс-служба Института археологии РАН, открытие было совершено во время археологических работ, предваряющих строительство автомобильной трассы «Таврида». Исследовали грунтовый могильник Киль-Дере 1, который расположен на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине. В римскую эпоху эта местность была густо заселена, и в нескольких километрах от Киль-Дере находятся известные некрополи Чернореченский и Инкерманский могильники, «Совхоз № 10 » и Фронтовое 3. Последний тоже обнаружили в ходе исследований перед строительством трассы, и он оказался неграбленым.