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В Петербурге две сотрудницы скорой помощи получили коронавирусные выплаты после того, как обратились в суд

Администрация Московского района предоставила единовременные коронавирусные выплаты в размере 300 000 рублей двум сотрудницам скорой помощи после того, как женщины обратились в суд. Об этом 28 января сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Старший врач скорой медицинской помощи СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» Светлана Иваньшина и фельдшер по приёму вызовов скорой медицинской помощи СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 21» Марина Суворова подали иски к администрации Московского района об оспаривании отказа в коронавирусных выплатах 9 ноября 2020 года по почте. Ранее отдел социальной защиты населения администрации Московского района отказал женщинам в предоставлении единовременой компенсационной выплаты как медработникам, заразившимся коронавирусом в результате оказания помощи пациентам. Но во время судебного заседания выяснилось, что истицы отказываются от своих исков, так как ответчик добровольно исполнил их требования. Суд прекратил производство по делу.

В декабре 2020 года районные администрации Петербурга также не стали дожидаться начала заседаний по искам 48 сотрудников Центральной подстанции скорой помощи, которым было отказано в городских «коронавирусных выплатах», потому что они «не контактируют с пациентами напрямую». Медики, которые подали в общей сложности 12 коллективных исков, получили свои компенсации в размере 300 000 рублей за заражение ковидом на рабочем месте.

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