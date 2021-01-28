В Петербурге две сотрудницы скорой помощи получили коронавирусные выплаты после того, как обратились в суд

Администрация Московского района предоставила единовременные коронавирусные выплаты в размере 300 000 рублей двум сотрудницам скорой помощи после того, как женщины обратились в суд. Об этом 28 января сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Старший врач скорой медицинской помощи СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» Светлана Иваньшина и фельдшер по приёму вызовов скорой медицинской помощи СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
В декабре 2020 года районные администрации Петербурга также не стали дожидаться начала заседаний по искам 48 сотрудников Центральной подстанции скорой помощи, которым было отказано в городских «коронавирусных выплатах», потому что они «не контактируют с пациентами напрямую». Медики, которые подали в общей сложности 12 коллективных исков, получили свои компенсации в размере 300 000 рублей за заражение ковидом на рабочем месте.