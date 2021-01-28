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В 21 дом на северо-западе Петербурга досрочно вернулось тепло

ГУП «ТЭК» на сутки раньше закончило ремонт магистральной теплосети в Приморском районе.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия 28 января, сварочные работы на Ново-Никитинской улице, 22, были завершены сегодня в 4:30. Через семь часов специалисты запитали здания по постоянной схеме теплоснабжения.

К 11:30 теплоэнергетики вернули тепло и горячую воду в 21 жилой дом в Приморском районе.

Ненадёжный участок магистральной теплосети диаметром 1000 мм обнаружили во время обхода у дома 22 по ул. Ново-Никитинской. Подача отопления и горячей воды в 21 жилой дом была ограничена, так как из-за закрытой схемы теплоснабжения перевод зданий на резерв для сохранения тепла технически не представлялся возможным. Восстановительные работы должны были продлиться до трех ночи 29 января, однако специалисты завершили ремонт с опережением на сутки.

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Комментарии (1)

hedgehog_
завершили с опережением и несоблюдением правил производства работ чтобы было чем заняться через месяц? так победим
а где список домов, куда понаехали щасливчеги?
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