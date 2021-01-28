Суд прекратил дело петербуржца, который бил и резал охранника Александровской больницы. Ему всё простили

О прекращении дела Евгения Пермитина 28 января сообщает объединённая пресс-служба судов. Под уголовное преследование он попал после ночи в Александровской больнице в начале марта прошлого года, где из хулиганских побуждений устроил конфликт с сотрудником охранной фирмы. Согласно материалам дела, скандалили в приёмном отделении на первом этаже с 1:05 до 1:08 ночи.

Трёхминутка ненависти в петербургской больнице, жертвой которой стал охранник, осталась безнаказанной. Пострадавший простил буйного посетителя, успевшего воспользоваться ножом и зубами.

Посетитель кричал, что «сейчас прирежет», и размахивал складным ножом-кредиткой. Как установлено, дважды резанул охранника по лицу и шее, зацепил ухо, затем, свалившись вместе с противником, Пермитин укусил того за правую ногу, а потом ударил ножом под колено левой. Ему вменили умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (115 УК) и угрозу убийством (119 УК).

Прекратить дело подсудимый и потерпевший просили в связи с примирением сторон: Пермитин загладил моральный вред, извинился, извинения были приняты, претензий больше нет. Невский райсуд согласился.