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Суд прекратил дело петербуржца, который бил и резал охранника Александровской больницы. Ему всё простили

Трёхминутка ненависти в петербургской больнице, жертвой которой стал охранник, осталась безнаказанной. Пострадавший простил буйного посетителя, успевшего воспользоваться ножом и зубами.

О прекращении дела Евгения Пермитина 28 января сообщает объединённая пресс-служба судов. Под уголовное преследование он попал после ночи в Александровской больнице в начале марта прошлого года, где из хулиганских побуждений устроил конфликт с сотрудником охранной фирмы. Согласно материалам дела, скандалили в приёмном отделении на первом этаже с 1:05 до 1:08 ночи.

Посетитель кричал, что «сейчас прирежет», и размахивал складным ножом-кредиткой. Как установлено, дважды резанул охранника по лицу и шее, зацепил ухо, затем, свалившись вместе с противником, Пермитин укусил того за правую ногу, а потом ударил ножом под колено левой. Ему вменили умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (115 УК) и угрозу убийством (119 УК).

Прекратить дело подсудимый и потерпевший просили в связи с примирением сторон: Пермитин загладил моральный вред, извинился, извинения были приняты, претензий больше нет. Невский райсуд согласился.

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Комментарии (1)

Telman_spb
...нужно наверно попросить огласить текс извинений после которого снимают все обвинения по уголовному делу,даже когда кого то пытаются зарезать )))
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