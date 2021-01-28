Два легковых автомобиля не поделили перекресток в Выборгском районе Петербурга днем 28 января. Момент столкновения и полет такси на тротуар попали на камеру.
О ДТП на перекрестке проспекта Энгельса и улицы Асафьева сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их информации, легковой автомобиль Skoda протаранил правый бок такси «Ситимобил».
На записи с камеры видеонаблюдения, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как таксист ждет возможности для поворота налево с проспекта Энгельса и при первом же окошке быстро стартует. Однако закончить маневр он не успевает, поймав в бок легковую, летящую во встречном направлении прямо. От удара такси отбрасывает в сторону тротуара.
На фото с места ДТП видно, что передними колесами такси все-таки заскочило на тротуар. Ударом машине серьезно вмяло правый бок. О пострадавших не сообщается.