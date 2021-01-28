Профессор МГУ расскажет о вирусах, иммунитете и противовирусных средствах

Это целый курс, «Основы противовирусного иммунитета»: рассмотрим, как иммунная система работает и конкретно как «разбирается» с ковидом и гриппом, с герпесом и эболой. Лекции «в реале» — в Москве, но можно смотреть трансляции в эфире «Архэ». Со 2 февраля. 16+

То, что иммунитет может работать против хозяина, нам доступно объяснил ковид на примере цитокинового шторма: на определенном этапе болезни иммунная система так активизируется, что может убить самого человека. При аутоиммунных заболеваниях иммунитет тоже «бьет по своим», и чем он сильнее — тем сильнее бьет. Но иммунитет — наша главная защита, оборонительная армия. Иногда только на нее и надежда. Например, от вирусов гриппа хотя бы есть вакцины. От банальных простуд лекарств нет: препараты просто ослабляют симптомы, а «лечит» сама иммунная система.

На первой лекции доктор биологических наук Вячеслав Дубынин расскажет о врожденном иммунитете, с которым появляемся на свет, и о приобретенном, который закаляется в боях, т. е. при встрече с очередным патогеном. Научимся различать «рода войск» — лимфоциты, интерфероны, клетки-киллеры и т. д. и узнаем, как коронавирус ухитряется ускользать от атаки иммунной системы. А дальше по ходу дела будем узнавать, какие вирусы на планете самые опасные, как работают специфические противовирусные препараты и вакцины — материала на десять лекций.



Можно выбирать отдельные лекции, можно записаться на весь курс сразу. Старт 2 февраля, в 19.30.



Александра Шеромова

