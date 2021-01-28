В МО «Петергоф» аудиторы насчитали 200 нарушений на 57 млн рублей

По итогам проверки Контрольно-счетной палатой исполнения бюджета муниципальным образованием «Петергоф» за 2018–2020 годы аудиторы нашли более 200 нарушений на общую сумму в 57 млн рублей. Об этом 28 января сообщила пресс-служба КСП.



Аудиторы выявили 37 нарушений бюджетного законодательства на 12 млн рублей, в частности принципа доступности и открытости сведений и выплаты надбавок МКУ «Школа Канторум» за то, что и так прописано в должностных обязанностях.



В подведомственном МКУ «Спортивно-оздоровительный центр» сотрудникам платили зарплату за выполнение одних и тех же обязанностей, в табели учета рабочего времени директора учреждения, по совместительству муниципального депутата от «Единой России» Натальи Муратовой нашли недостоверные сведения. А также арендовали звуковую аппаратуру вместо того, чтобы использовать свою собственную.

