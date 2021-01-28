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В МО «Петергоф» аудиторы насчитали 200 нарушений на 57 млн рублей

По итогам проверки Контрольно-счетной палатой исполнения бюджета муниципальным образованием «Петергоф» за 2018–2020 годы аудиторы нашли более 200 нарушений на общую сумму в 57 млн рублей. Об этом 28 января сообщила пресс-служба КСП.

Аудиторы выявили 37 нарушений бюджетного законодательства на 12 млн рублей, в частности принципа доступности и открытости сведений и выплаты надбавок МКУ «Школа Канторум» за то, что и так прописано в должностных обязанностях.

В подведомственном МКУ «Спортивно-оздоровительный центр» сотрудникам платили зарплату за выполнение одних и тех же обязанностей, в табели учета рабочего времени директора учреждения, по совместительству муниципального депутата от «Единой России» Натальи Муратовой нашли недостоверные сведения. А также арендовали звуковую аппаратуру вместо того, чтобы использовать свою собственную.

Нецелевое расходование средств (19 нарушений на 27,8 млн рублей) в основном касается благоустройства или ремонта территорий, содержание которых не является полномочиями муниципального образования.

Кроме того, «Спортивно-оздоровительный центр» провел турниры по шахматам и тайскому боксу. Так как в первом случае в мероприятии приняли участие «рейтинговые» спортсмены, а во втором — члены входящих в федерацию тайского бокса клубы, аудиторы это сочли поддержкой спорта высших достижений, что не является задачей МО.

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