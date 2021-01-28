Forbes опубликовал рейтинг крупнейших рантье России. Их положение пошатнул коронавирус, но банки пришли на помощь

Forbes опубликовал 28 января данные о богатейших арендодателях России. Их cовокупный доход упал на
Как и в прошлом году, рейтинг Forbes возглавила «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Доход от аренды составил $1280 млн, что в два раза превышает доходы компании «Ташир» Самвела Карапетяна, занявшей второе место. По мнению Союза арендаторов, «Ташир» оказался самым негибким арендодателем 2020 года. Он взимал плату с партнёров даже в период действия строгих ограничений. Третье место заняла промышленно-финансовая группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Помимо знаковых объектов в центре Москвы, компании принадлежит почти полтора миллиона квадратных метров складских площадей.
Ingka Centres (бывшая IKEA Centres) с доходом в $330 млн заняла четвёртую позицию. В 2020 году компания занялась расширением «Меги Дыбенко», отказавшись от планов строительства третьего гипермаркета IKEA в регионе. Пятёрку лидеров закрыла O1 Properties Павла Ващенко и Валерия Михайлова, владельцев Riverstretch Trading & Investments. Forbes связывает финансовый успех компании с поддержкой «Роснефти». Доход O1 Properties в 2020 году составил $295 млн.
Больше всех в 2020 году пострадали владельцы гостиниц, торговых и бизнес-центров. Из-за введённых в стране ограничений работа ТЦ приостанавливалась, заполняемость гостиниц достигала
Незавидная участь ждала стрит-ретейл. Когда трафик на улицах резко уменьшился, общепит, магазины одежды и обуви лишились значительной части доходов. Зато собственники складов чувствовали себя хорошо: развитие онлайн-бизнеса повысило спрос на их объекты.