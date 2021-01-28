Forbes опубликовал рейтинг крупнейших рантье России. Их положение пошатнул коронавирус, но банки пришли на помощь

Forbes опубликовал 28 января данные о богатейших арендодателях России. Их cовокупный доход упал на 24 % по сравнению с 2019 годом и составил $5,8 млрд.



Как и в прошлом году, рейтинг Forbes возглавила «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Доход от аренды составил $1280 млн, что в два раза превышает доходы компании «Ташир» Самвела Карапетяна, занявшей второе место. По мнению Союза арендаторов, «Ташир» оказался самым негибким арендодателем 2020 года. Он взимал плату с партнёров даже в период действия строгих ограничений. Третье место заняла промышленно-финансовая группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Помимо знаковых объектов в центре Москвы, компании принадлежит почти полтора миллиона квадратных метров складских площадей.

