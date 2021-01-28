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Смольный срезал заборы и снес ковшом шиномонтажные будки на 10 незаконных автостоянках

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга
Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

Десять нелегальных автостоянок ликвидировали в Выборгском, Фрунзенском, Московском, Невском и Красносельском районах Петербурга. В течение дня 27 января сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) и подведомственного Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) при помощи болгарок, экскаватора и ручного труда освобождали незаконно занимаемые земельные участки, находящиеся в собственности города.

Как сообщает 28 января пресс-служба ККИ, после проведения обследований всем пользователям участков дали возможность добровольно освободить занимаемую территорию, но большинство ею не воспользовались. В настоящее время ведомство работает над тем, чтобы привлечь недобросовестных землепользователей к административной ответственности по пункту 1 статьи 16 городского закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за самовольное размещение элементов благоустройства, а также стребовать с них возмещение средств, потраченных на их принудительное «выселение».

пресс-служба ККИ Петербурга

Так, на проспекте Культуры под парковку незаконно использовались около 4 тысяч квадратных метров земли. Стоянка была огорожена металлическим забором, на ней установлены пункт охраны, шлагбаум и транспортный контейнер, переоборудованный под шиномонтаж. Договор аренды участка с компанией расторгли еще в ноябре 2020 года по соглашению сторон, но фирма продолжила использовать его в коммерческих целях.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга
Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

На пересечении улиц Маршала Казакова и Доблести была размещена стоянка для легковых машин и большегрузов площадью около 1 тысячи квадратных метров. Там стояли (тоже незаконно) будка охраны, металлические и деревянные контейнеры, навес и автоприцеп.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

На улице Ивана Фомина пользователь участка, арендуемого у города под стоянку, расширил его площадь на 140 квадратных метров и самовольно разместил там ограждения и шлагбаум.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга
Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

На улице Свободы была стоянка площадью около 3 тысяч квадратных метров. На огороженной территории поставили будку охраны, контейнер и объекты технического назначения. Ранее часть этой территории была предоставлена юридическому лицу под автосервис, складскую деятельность и автостоянку, но в марте 2020 года договор расторгли.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга
Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

На улице Фучика без необходимых документов поставили металлическую будку с торговыми стойками для автомобильных дисков и покрышек, а также будку охраны.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга
Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

На Варшавской улице самовольно установили ограждения со шлагбаумом.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга
Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

На улице Шостаковича для резервирования автостоянки незаконно огородили территорию общего пользования.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

В то же время на Лабораторном проспекте, улице Латышских Стрелков и в 1-м Верхнем переулке пользователи самостоятельно убрали автостоянки, освободив незаконно занимаемые участки или заняв только арендуемую территорию в отведенный комитетом срок.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга
Фото: пресс-служба ККИ Петербурга

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Комментарии (2)

walker_5e4cd299a1c68
Еще бы на Московский проспект, 186 заглянули во дворы. Все закрыто, все перегорожена шлагбаумами, будки и т.д. Где не перегорожено-пластиковые банки с водой и халдей бегает, "охраняет".
265041033
Молодцы. Только поддерживаю.
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