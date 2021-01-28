Десять нелегальных автостоянок ликвидировали в Выборгском, Фрунзенском, Московском, Невском и Красносельском районах Петербурга. В течение дня 27 января сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) и подведомственного Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) при помощи болгарок, экскаватора и ручного труда освобождали незаконно занимаемые земельные участки, находящиеся в собственности города.

Как сообщает 28 января пресс-служба ККИ, после проведения обследований всем пользователям участков дали возможность добровольно освободить занимаемую территорию, но большинство ею не воспользовались. В настоящее время ведомство работает над тем, чтобы привлечь недобросовестных землепользователей к административной ответственности по пункту 1 статьи 16 городского закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за самовольное размещение элементов благоустройства, а также стребовать с них возмещение средств, потраченных на их принудительное «выселение».