Петербург вырвался на первое место в ежедневной статистике смертей от COVID-19 в России

В Петербургской летальной статистике по коронавирусу 28 января на одну смерть меньше, чем фиксировали накануне. Это не помешало городу стать первым по ежедневному приросту умерших.



Как следует из данных оперштаба по борьбе с инфекцией, российская статистика смертей несколько снизилась по сравнению со вчерашним днём: 575 случаев против 594.

Новых умерших меньше в Москве и Петербурге, но Северная столица вернулась на первое место. В городе зафиксировали 69 летальных случаев, днём ранее их было 70.