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С овощебазы на Софийской в тяжёлом состоянии госпитализировали мужчину. Его придавило погрузчиком

Несчастный случай произошёл накануне на территории овощной базы во Фрунзенском районе Петербурга. Медицинская помощь понадобилась иностранцу.

Как стало известно «Фонтанке» 28 января, вчера в половине восьмого вечера к складским помещениям на Софийской улице вызвали скорую помощь. Оттуда экстренно госпитализировали 32-летнего мужчину. По словам очевидцев, его придавило погрузчиком.

Врачи одной из городских больниц, осмотрев прибывшего в шоковом состоянии пациента, заключили, что у него тяжёлые травмы левого предплечья и правой голени.

Проверка показала, что пострадавший прибыл в Петербург из Узбекистана в марте 2020 года. Его целью была работа. Официально он нигде не зарегистрирован. Другие подробности случившегося устанавливаются.

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