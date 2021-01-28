Петербургская предпринимательница впустила в своё сердце иностранца и осталась без 1,5 млн рублей. Её драгоценности разошлись по ломбардам

Продолжительное сожительство с нечистым на руку иностранцем добавило финансовых хлопот жительнице Василеостровского района Петербурга. Доверчивая дама впустила его в своё сердце и к себе домой, но её ждало двойное разочарование.



Как стало известно «Фонтанке» 28 января, накануне в правоохранительные органы обратилась 38-летняя индивидуальная предпринимательница, проживающая на Капитанской улице. Причиной, по которой она пришла в полицию, стал её 48-летний сожитель из Армении.



Бизнесвуман заявила, что на протяжении пяти месяцев — с сентября по январь — возлюбленный таскал из принадлежащей ей квартиры хранящиеся там ювелирные изделия, которые, по её словам, он сдавал в ломбард. Таким образом ему удалось заработать на своей любимой полтора миллиона рублей.

