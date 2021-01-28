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Петербургская предпринимательница впустила в своё сердце иностранца и осталась без 1,5 млн рублей. Её драгоценности разошлись по ломбардам

Продолжительное сожительство с нечистым на руку иностранцем добавило финансовых хлопот жительнице Василеостровского района Петербурга. Доверчивая дама впустила его в своё сердце и к себе домой, но её ждало двойное разочарование.

Как стало известно «Фонтанке» 28 января, накануне в правоохранительные органы обратилась 38-летняя индивидуальная предпринимательница, проживающая на Капитанской улице. Причиной, по которой она пришла в полицию, стал её 48-летний сожитель из Армении.

Бизнесвуман заявила, что на протяжении пяти месяцев — с сентября по январь — возлюбленный таскал из принадлежащей ей квартиры хранящиеся там ювелирные изделия, которые, по её словам, он сдавал в ломбард. Таким образом ему удалось заработать на своей любимой полтора миллиона рублей.

Полицейские оперативно среагировали на заявление петербурженки. Спустя несколько часов после этого обращения её предполагаемого обидчика задержали и доставили в ближайший отдел для разбирательств.

Проверка его личности показала, что в Петербург он прибыл в 2018 году. Получил временную регистрацию, планировал работать, но впоследствии, судя по всему, решил сосредоточиться на сердечных делах. Официально он нигде не трудоустроен.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Подозреваемый помещён в изолятор. Расследование продолжается.

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Комментарии (3)

f0ntan
Много он в ломбарде заработал? Ломбард платит копейки от цены сдаваемых ценностей
viking_23
ушлепок блин. вот как теперь бизнесвумен своё сердце открывать?
а парню надо наверно в булочную идти, они там не плохо готовят
anti hype
ару надо на нары и в армэнию потом
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