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В парадной на Ленинградской петербурженке порезали лицо. Подозреваемый задержан

Немолодая жительница Пушкинского района Петербурга стала жертвой нападения в парадной собственного дома. Мужчина порезал ей лицо ножом.

Как стало известно «Фонтанке» 28 января, во вторник в десять часов вечера в полицию позвонила петербурженка из Пушкина, которая рассказала, что на её мать напал мужчина с ножом. 63-летняя женщина столкнулась с ним в парадной на Ленинградской улице, 97.

Через час пострадавшую госпитализировали с гематомой на щеке и резаной проникающей раной подбородка. Нападавшего нашли ещё раньше. Подходящего под описание мужчину нагнали на Школьной улице, менее чем в километре от места происшествия. Ему 36 лет, живёт в Шушарах и официально не работает. Мужчина задержан на двое суток, ему вручили протокол о мелком хулиганстве, в перспективе — уголовное дело.

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Комментарии (5)

260695231
Наказание, видимо, будет букет хризантем и извинение.
castroy10
Я фигею с правосудия в этой стране. Украсть миллиарды - условка, порезать ножом лицо человеку - мелкое хулиганство. Пост вконтактике - реальный срок.
Ярополк
Херасе мелкое хулиганство
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