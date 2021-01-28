В парадной на Ленинградской петербурженке порезали лицо. Подозреваемый задержан

Немолодая жительница Пушкинского района Петербурга стала жертвой нападения в парадной собственного дома. Мужчина порезал ей лицо ножом.



Как стало известно «Фонтанке» 28 января, во вторник в десять часов вечера в полицию позвонила петербурженка из Пушкина, которая рассказала, что на её мать напал мужчина с ножом. 63-летняя женщина столкнулась с ним в парадной на Ленинградской улице, 97.



Через час пострадавшую госпитализировали с гематомой на щеке и резаной проникающей раной подбородка. Нападавшего нашли ещё раньше. Подходящего под описание мужчину нагнали на Школьной улице, менее чем в километре от места происшествия. Ему 36 лет, живёт в Шушарах и официально не работает. Мужчина задержан на двое суток, ему вручили протокол о мелком хулиганстве, в перспективе — уголовное дело.

