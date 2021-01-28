Локдаун на треть снизил количество квартирных краж в Петербурге в прошлом году

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД 28 января, накануне в главке прошло итоговое совещание. Помимо квартирных краж в Северной столице, где традиционно самой провальной считалась работа по угонной линии, в 2020 году количество краж транспортных средств уменьшилось на 41%. Наше издание писало, что с конца 2019 года «угонный» отдел перевели в ружье. В раскрытии преступлений по этой линии им помогает система «Безопасный город» с видеокамерами, установленными по всему городу.

Количество квартирных краж в Петербурге уменьшилось на 30% в 2020 году. Удивительно, что пандемия, часть которой петербуржцы провели дома, уменьшила и количество преступлений, совершенных по пьяной лавочке.

Не такими темпами, но все же сократилось количество таких тяжких преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи (-10%) и разбои (-17,5%).



Почти на 7% сократилось число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В ГУ полагают, что это связано не с тем, что пить стали меньше, а с тем, что только за прошлый год полицейские накрыли 9 подпольных цехов по производству алкоголя, возбуждено порядка 90 уголовных дел.



Во время пандемии увеличилось количество IT-преступлений — краж и мошенничеств. Их рост, уверены в ГУ, прежде всего, связан с принципиальной позицией руководства главка. Ни одно такое преступление не остаётся без возбуждения уголовного дела. Более того, значительное количество уголовных дел возбуждены по заявлениям прошлых лет, которые в своё время благополучно были положены под сукно. В структуре Управления уголовного розыска создано специальное подразделение, которое занимается поимкой обманывающих в первую очередь стариков злодеев. На их счету задержание 20 организованных преступных групп.

