Авария из трёх машин теснит автомобилистов в центре Петербурга рядом с Академией русского балета имени Агриппины Вагановой. Именно туда спешил водитель «Рено» перед тем, как столкнулся с такси.

Серебристый «Рено», которому снесло морду, и Uber, затормозивший в припаркованную машину, мешают проезду по улице Зодчего Росси. ДТП произошло 28 января около 8:30. Вину предварительно на себя взял водитель «Рено».



Он рассказал «Фонтанке», что торопился отвезти дочь на занятия в Академию Вагановой, но, поворачивая к учебному заведению, не заметил такси. «Зазевался», — признаёт он, добавляя, что обычно скрупулезно относится к правилам дорожного движения. Водители и пассажиры не пострадали, досталось только «железу».

