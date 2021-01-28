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Балет на улице. Зодчего Росси тормозит авария с Uber, водитель рассказал, почему таксист не виноват

Авария из трёх машин теснит автомобилистов в центре Петербурга рядом с Академией русского балета имени Агриппины Вагановой. Именно туда спешил водитель «Рено» перед тем, как столкнулся с такси.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Серебристый «Рено», которому снесло морду, и Uber, затормозивший в припаркованную машину, мешают проезду по улице Зодчего Росси. ДТП произошло 28 января около 8:30. Вину предварительно на себя взял водитель «Рено».

Он рассказал «Фонтанке», что торопился отвезти дочь на занятия в Академию Вагановой, но, поворачивая к учебному заведению, не заметил такси. «Зазевался», — признаёт он, добавляя, что обычно скрупулезно относится к правилам дорожного движения. Водители и пассажиры не пострадали, досталось только «железу».

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Комментарии (2)

МариВанна
У Реношки из левой фары кровь пошла(((
мухомор
дедок на Рено вероятно вёз внучку а не дочку. Хотя всё возможно.
у Оптимы помимо подбитого передка, стрельнули обе фронтальные подушки, панель, руль и т.д. под замену. весьма кучеряво выйдет.
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