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На газоне школы на Наличной прорвало трубу с холодной водой. По суше могут передвигаться только пешеходы

Трубу с холодной водой прорвало на территории школы № 16 на Васильевском острове в Петербурге утром 28 января. Автомобилям по магистрали приходится передвигаться «вплавь».

О прорыве «Фонтанке» сообщили очевидцы. По их словам, прорыв произошел ночью, судя по тому, какое количество воды попало на Наличную.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе ГУП «Водоканал», заявка с Наличной улицы поступила на горячую линию предприятия в 5:30. На место оперативно прибыла бригада предприятия, которая нашла технологическое нарушение на магистрали диаметром 200 мм.

«Фонтанка.ру»

В 9:00 специалисты «Водоканала» локализовали вытекание.

На время проведения работ одно здание (жилой дом) переведено на схему временного водоснабжения.

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