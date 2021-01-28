Трубу с холодной водой прорвало на территории школы № 16 на Васильевском острове в Петербурге утром 28 января. Автомобилям по магистрали приходится передвигаться «вплавь».
О прорыве «Фонтанке» сообщили очевидцы. По их словам, прорыв произошел ночью, судя по тому, какое количество воды попало на Наличную.
Как сообщили нашему изданию в пресс-службе ГУП «Водоканал», заявка с Наличной улицы поступила на горячую линию предприятия в 5:30. На место оперативно прибыла бригада предприятия, которая нашла технологическое нарушение на магистрали диаметром 200 мм.
«Фонтанка.ру»
В 9:00 специалисты «Водоканала» локализовали вытекание.
На время проведения работ одно здание (жилой дом) переведено на схему временного водоснабжения.