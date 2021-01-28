В дом бухгалтера в Ломоносове забрался вор. Собирая изумруды, бриллианты и меха, он не заметил подростка

Школьник стал свидетелем кражи в Петродворцовом районе Петербурга. Насмотревшись на то, как незнакомец выносит ценности из его дома, подросток решился не пускать его к соседям.
Как стало известно «Фонтанке» 28 января, накануне незадолго до одиннадцати часов утра в службу «112» позвонил 16-летний житель Ломоносова, рассказавший о нетривиальном пробуждении. По его словам, меньше часа назад его разбудил незнакомец, который вёл себя в доме в Линейном переулке как хозяин.
Словно не замечая подростка, мужчина подхватил его телефон, лежавший рядом с кроватью, смахнул планшет с тумбочки и направился изучать комнаты дальше. Школьник затаился, но, вероятно, услышал, что странный гость выходит, и направился за ним. Крик застал мужчину за попыткой перебраться через забор к соседям. По словам юноши, когда он подбежал к незнакомцу, тот распылил ему в лицо перцовый баллончик и сбежал.
В доме в Линейном переулке подросток живёт с матерью-бухгалтером и младшим братом. Последний утром ушёл в школу, мать уехала на работу, старший ребёнок лёг досыпать, выключив свет в доме. По предварительной информации, преступник вскрыл входную дверь. Он невысокий, лет сорока на вид, при себе бежевый рюкзак, одежда — от ботинок до вязаной шапочки — тёмных цветов.
В списке пропавшего: норковые шубы, серьги с топазами, комплект с изумрудами и бриллиантами, кольца из белого золота, одно из них с дорожкой бриллиантов, гаджеты и обручальное кольцо. Всего на 160 тысяч рублей, по словам потерпевших. Возбуждено уголовное дело о краже.