В дом бухгалтера в Ломоносове забрался вор. Собирая изумруды, бриллианты и меха, он не заметил подростка

Школьник стал свидетелем кражи в Петродворцовом районе Петербурга. Насмотревшись на то, как незнакомец выносит ценности из его дома, подросток решился не пускать его к соседям.



Как стало известно «Фонтанке» 28 января, накануне незадолго до одиннадцати часов утра в службу «112» позвонил 16-летний житель Ломоносова, рассказавший о нетривиальном пробуждении. По его словам, меньше часа назад его разбудил незнакомец, который вёл себя в доме в Линейном переулке как хозяин.



Словно не замечая подростка, мужчина подхватил его телефон, лежавший рядом с кроватью, смахнул планшет с тумбочки и направился изучать комнаты дальше. Школьник затаился, но, вероятно, услышал, что странный гость выходит, и направился за ним. Крик застал мужчину за попыткой перебраться через забор к соседям. По словам юноши, когда он подбежал к незнакомцу, тот распылил ему в лицо перцовый баллончик и сбежал.

