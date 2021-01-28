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Чёрного человека, который совращал подростка перед Рождеством, ищут на севере Петербурга

Сотрудница компании-перевозчика обратилась в полицию с заявлением о нападении на дочь-подростка в Кировском районе Петербурга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 января, 35-летняя жительница проспекта Народного Ополчения пришла в полицию накануне около половины седьмого вечера. Она сообщила, что 6 января днем её 12-летняя дочь гуляла в соседнем дворе в районе дома 137 по Ленинскому проспекту. К ней подошел мужчина на вид лет 30–35 в чёрной куртке, чёрных брюках, чёрных шапке и шарфе и совершил в отношении ребенка развратные действия - он демонстрировал девочке гениталии.

По заявлению проводится проверка.

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Комментарии (2)

faberge
подошёл на юге, а ищут на севере. Долго искать будут
onotolich
В черном-черном городе...
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