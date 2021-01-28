Мазки на ковид в Китае стали брать ректально

Как сообщает 28 января РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ, заместитель главврача отделения инфекционных респираторных заболеваний больницы «Ююань» в Пекине Ли Тунцзэн рассказал журналистам о разных методах работы. Так, для массового скрининга на ковид самый быстрый и удобный способ — ПЦР-тест при помощи мазка из зева.

Китайские врачи начали брать мазки для тестирования на COVID-19 по новой технологии — ректально. Так, по их мнению, достигается более точный результат, потому что каловые массы дольше сохраняют вирус.

При взятии мазка из носоглотки коэффициент точности теста намного выше, но процедура неприятная. К тому же некоторые бессимптомные носители вируса и те, кто переносил его в лёгкой форме, восстанавливаются очень быстро, и через 3–5 дней выявить вирус с помощью мазка из зева уже сложно.

«Исследования показали, что у некоторых заражённых вирус сохраняется более длительное время в испражнениях или в прямой кишке, по этой причине добавили ПЦР-тест при помощи мазка ректально для того, чтобы повысить процент обнаружения инфицированных и сократить запоздалые диагнозы», — заявил медик. Этот метод тестирования не такой удобный, как мазок из зева, поэтому его используют только в зонах централизованного карантина.

По данным Университета Хопкинса, к утру 28 января мск коронавирусом в мире заболели 100,86 миллиона человек, умерли от него 2,17 миллиона.