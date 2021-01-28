FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -3
75.04р91.22р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
10
Печать

Мазки на ковид в Китае стали брать ректально

Китайские врачи начали брать мазки для тестирования на COVID-19 по новой технологии — ректально. Так, по их мнению, достигается более точный результат, потому что каловые массы дольше сохраняют вирус.

Как сообщает 28 января РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ, заместитель главврача отделения инфекционных респираторных заболеваний больницы «Ююань» в Пекине Ли Тунцзэн рассказал журналистам о разных методах работы. Так, для массового скрининга на ковид самый быстрый и удобный способ — ПЦР-тест при помощи мазка из зева.

При взятии мазка из носоглотки коэффициент точности теста намного выше, но процедура неприятная. К тому же некоторые бессимптомные носители вируса и те, кто переносил его в лёгкой форме, восстанавливаются очень быстро, и через 3–5 дней выявить вирус с помощью мазка из зева уже сложно.

«Исследования показали, что у некоторых заражённых вирус сохраняется более длительное время в испражнениях или в прямой кишке, по этой причине добавили ПЦР-тест при помощи мазка ректально для того, чтобы повысить процент обнаружения инфицированных и сократить запоздалые диагнозы», — заявил медик. Этот метод тестирования не такой удобный, как мазок из зева, поэтому его используют только в зонах централизованного карантина.

По данным Университета Хопкинса, к утру 28 января мск коронавирусом в мире заболели 100,86 миллиона человек, умерли от него 2,17 миллиона.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

GermanIvanov
... в качестве наказания тем кто маску носить не хочет.
Mimic
Боюсь даже подумать, какие еще методы используются в "зонах централизованного карантина".
NAFTALIN 2000-2036
вместо текущего бестолкового измерения температуры при входе в учреждения, можно перенять передовой опыт Китая
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний