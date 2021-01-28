На пересечении улиц Трефолева и Севастопольской ночью 28 января прорвало трубу с горячей водой, движение на Севастопольской перекрыто, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По данным «Фонтанки», от теплоснабжения отключены 97 зданий. Улицу заволокло паром.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», с 03:20 до 16:20 специалисты компании ведут ремонтные работы на Севастопольской улице, 28.
«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — отмечают в компании.
Если вы заметили парение или выход горячей воды на поверхность, ни в коем случае не пытайтесь проехать или пройти по затопленному участку — это может быть смертельно опасно. Немедленно покиньте это место.