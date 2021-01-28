FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -2
75.04р91.22р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Пар скрыл Севастопольскую улицу. Почти 100 домов остались без тепла

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

На пересечении улиц Трефолева и Севастопольской ночью 28 января прорвало трубу с горячей водой, движение на Севастопольской перекрыто, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По данным «Фонтанки», от теплоснабжения отключены 97 зданий. Улицу заволокло паром.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», с 03:20 до 16:20 специалисты компании ведут ремонтные работы на Севастопольской улице, 28.

«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — отмечают в компании.

Если вы заметили парение или выход горячей воды на поверхность, ни в коем случае не пытайтесь проехать или пройти по затопленному участку — это может быть смертельно опасно. Немедленно покиньте это место.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний