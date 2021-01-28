США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ

Администрация президента США Джо Байдена вводит временный запрет на продажу оружия и техники Саудовской Аравии и ОАЭ.
Согласно официальным лицам, администрация Байдена решила пересмотреть продажу оружия, одобренную при бывшем президенте Дональде Трампе, в частности, продажу высокоточного оружия Эр-Рияду и истребителей F-35 для ОАЭ, пишет 28 января РИА Новости.
«Госдепартамент временно приостанавливает выполнение некоторых незавершенных военных поставок и продаж в рамках военных продаж за границу и прямых коммерческих продаж, чтобы предоставить новому руководству возможность рассмотреть (продажи — ред.)», — говорится в заявлении представителя госдепа, поступившем в распоряжение агентства.
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что ОАЭ подписали соглашение с США о приобретении 50 истребителей F-35 и 18 боевых беспилотников. Согласно источникам, соглашение было подписано 20 января приблизительно за час до того, как Джо Байден вступил в должность президента США.