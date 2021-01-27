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Жителей Украины с российским паспортом хотят ограничить в избирательных правах

В Верховную раду внесли законопроект, предусматривающий введение на Украине двойного гражданства. При этом предполагается, что обладатели паспорта «страны-агрессора» будут ограничены в правах.

Как считают парламентарии, законопроект позволит украинцам приобщиться к внутренним проблемам страны и принимать активное участие в ее политической жизни, сохранив иностранное гражданство. Однако это не касается тех, у кого есть российский паспорт, пишет 27 января РИА Новости.

«В случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Запрет будет действовать до тех пор, пока Киев не снимет с иностранного государства статус «агрессора», либо до момента отказа украинцем от второго гражданства.

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Комментарии (4)

Igor_VS
Они как бы выбрались вперед. Зюгановские молельные столбы убрали. Нам еще предстоит.
Агроном аэродрома
Предлагаю, в качестве ассиметричного, так сказать, ответа, разрешить жителям России с тожикскими и узбекскими паспортами наделить оными (избирательными) правами! :))
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