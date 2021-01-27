Жителей Украины с российским паспортом хотят ограничить в избирательных правах

В Верховную раду внесли законопроект, предусматривающий введение на Украине двойного гражданства. При этом предполагается, что обладатели паспорта «страны-агрессора» будут ограничены в правах.

Как считают парламентарии, законопроект позволит украинцам приобщиться к внутренним проблемам страны и принимать активное участие в ее политической жизни, сохранив иностранное гражданство. Однако это не касается тех, у кого есть российский паспорт, пишет 27 января РИА Новости.

«В случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.