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Жители Невского района мёрзнут из-за прорыва на улице Дмитрия Устинова

Вытекание кипятка было замечено вечером 27 января в Невском районе Петербурга. Брешь обнаружилась у дома 6/2 по улице Дмитрия Устинова. Местные жители сообщили «Фонтанке», что начали замерзать в своих квартирах.

«С 20:25 27 января до 08:25 28 января, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводят ремонтные работы по адресу: улица Дмитрия Устинова, дом 6, корпус 2. Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — пояснили в пресс-службе теплоснабжающей компании.

По данным «Фонтанки», в зоне дефекта оказались пять жилых домов, поликлиника и ещё одно здание.

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Комментарии (2)

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Снова готовый на сто процентов к зиме город зимой мёрзнет!
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