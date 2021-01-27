УЕФА подтвердил, что чемпионат Европы в 2021 году пройдет в Петербурге и ещё 11 городах

Встреча руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с представителями 12 городов — участников чемпионата Европы по футболу прошла в среду, 27 января. В рамках совещания президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил намерение провести Евро по ранее утвержденному расписанию во всех 12 городах.



«Я настроен оптимистично в отношении того, что по мере приближения к турниру ситуация с вирусом изменится. Поэтому важно дать городам-организаторам и руководству стран проведения Евро как можно больше времени, чтобы сформировать наиболее точную картину того, чего ожидать в июне-июле. Болельщики делают футбол особенным. Мы должны предоставить себе максимальное пространство для манёвров, чтобы как можно быстрее вернуть любителей футбола на стадионы», — заявил Чеферин.