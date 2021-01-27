УЕФА подтвердил, что чемпионат Европы в 2021 году пройдет в Петербурге и ещё 11 городах

Встреча руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с представителями 12 городов — участников чемпионата Европы по футболу прошла в среду, 27 января. В рамках совещания президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил намерение провести Евро по ранее утвержденному расписанию во всех 12 городах.
«Я настроен оптимистично в отношении того, что по мере приближения к турниру ситуация с вирусом изменится. Поэтому важно дать городам-организаторам и руководству стран проведения Евро как можно больше времени, чтобы сформировать наиболее точную картину того, чего ожидать в июне-июле. Болельщики делают футбол особенным. Мы должны предоставить себе максимальное пространство для манёвров, чтобы как можно быстрее вернуть любителей футбола на стадионы», — заявил Чеферин.
Решение по допуску зрителей на трибуны будет принято в начале апреля.
Согласно ранее опубликованному предварительному календарю, первый матч в Санкт-Петербурге пройдет 12 июня. В этот день сборная России сыграет на «Газпром Арене» против Бельгии, начало в 21:00. Другие матчи Евро-2020 в Петербурге: 16 июня — Финляндия — Россия, 21 июня — Финляндия — Бельгия, 2 июля — первый четвертьфинал.
Кроме того, сообщалось, что из-за пандемии коронавируса турнир может полностью пройти в России — как в стране, которая два года назад успешно провела чемпионат мира. Однако УЕФА опроверг эту информацию.
Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, но из-за пандемии был перенесен на 2021 год.