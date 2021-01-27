FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
75.04р91.22р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

УЕФА подтвердил, что чемпионат Европы в 2021 году пройдет в Петербурге и ещё 11 городах

Встреча руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с представителями 12 городов — участников чемпионата Европы по футболу прошла в среду, 27 января. В рамках совещания президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил намерение провести Евро по ранее утвержденному расписанию во всех 12 городах.

«Я настроен оптимистично в отношении того, что по мере приближения к турниру ситуация с вирусом изменится. Поэтому важно дать городам-организаторам и руководству стран проведения Евро как можно больше времени, чтобы сформировать наиболее точную картину того, чего ожидать в июне-июле. Болельщики делают футбол особенным. Мы должны предоставить себе максимальное пространство для манёвров, чтобы как можно быстрее вернуть любителей футбола на стадионы», — заявил Чеферин.

Решение по допуску зрителей на трибуны будет принято в начале апреля.

Согласно ранее опубликованному предварительному календарю, первый матч в Санкт-Петербурге пройдет 12 июня. В этот день сборная России сыграет на «Газпром Арене» против Бельгии, начало в 21:00. Другие матчи Евро-2020 в Петербурге: 16 июня — Финляндия — Россия, 21 июня — Финляндия — Бельгия, 2 июля — первый четвертьфинал.

Кроме того, сообщалось, что из-за пандемии коронавируса турнир может полностью пройти в России — как в стране, которая два года назад успешно провела чемпионат мира. Однако УЕФА опроверг эту информацию.

Евро-2020 должен был пройти минувшим летом, но из-за пандемии был перенесен на 2021 год.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

265037230
Всё же не думаю что получится выехать в другие страны на матчи
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний