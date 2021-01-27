Петербургские актеры покажут зрителям театральный backstage

31 января на площадке Модного клуба «Грибоедов» в Петербурге пройдет премьера спектакля «Чехов. Backstage» при участии артистов театра «Мастерская». Темой проекта стала «химия» создания спектакля, процессы, обычно скрытые от зрительских глаз, — репетиции, работа над ролью.
Замысел постановки возник во время работы над другим спектаклем по чеховской пьесе — «Три сестры». Работа актера над ролью не сводится только к заучиванию текста, процесс репетиций всегда превращается в отдельную захватывающую историю о пробах и ошибках, сомнениях и заблуждениях, живом диалоге между актером и его персонажем. Автор идеи и режиссер — известная петербургская актриса Марина Солопченко.
«"Чехов. Backstage" — это сборник маленьких этюдов, монологов, фрагментов пьесы, номеров на темы произведений Чехова, наших представлений и заблуждений, мнений и сомнений о чеховских героях. Это актерский рассказ о том, как рождается спектакль, как создается роль, как и почему сто, двести, пятьсот лет назад написанные слова отзываются сегодня в душе и жизни читателя и зрителя», — рассказывают авторы спектакля. Жанр проекта они обозначают как «лекарство от скуки».
Начало в 19:00. 16+
Алёна Палатченко