МИД РФ заявил о поддержке выбора белорусского народа. «В республике назрели определенные изменения»

В МИД РФ верят, что некоторые назревшие политические изменения в Белоруссии могут произойти и при действующей, «законно избранной», власти. Об этом 27 января заявили в МИД во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

«Российская сторона поддерживает не персоналии, а суверенный выбор белорусского народа, который был сделан в ходе президентских выборов 9 августа 2020 г. Считаем А. Г. Лукашенко законно избранным главой государства, — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве в ответ на вопрос о том, зачем Кремль поддерживал Александра Лукашенко. — Безусловно, в республике назрели определенные изменения политического устройства, и белорусские власти взяли курс на его модернизацию. Насколько мы понимаем, в ходе шестого Всебелорусского народного собрания, запланированного на 11–12 февраля с. г., будут обсуждаться ключевые направления социально-экономического и общественно-политического развития страны на предстоящую пятилетку».