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МИД РФ заявил о поддержке выбора белорусского народа. «В республике назрели определенные изменения»

В МИД РФ верят, что некоторые назревшие политические изменения в Белоруссии могут произойти и при действующей, «законно избранной», власти. Об этом 27 января заявили в МИД во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

«Российская сторона поддерживает не персоналии, а суверенный выбор белорусского народа, который был сделан в ходе президентских выборов 9 августа 2020 г. Считаем А. Г. Лукашенко законно избранным главой государства, — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве в ответ на вопрос о том, зачем Кремль поддерживал Александра Лукашенко. — Безусловно, в республике назрели определенные изменения политического устройства, и белорусские власти взяли курс на его модернизацию. Насколько мы понимаем, в ходе шестого Всебелорусского народного собрания, запланированного на 11–12 февраля с. г., будут обсуждаться ключевые направления социально-экономического и общественно-политического развития страны на предстоящую пятилетку».

В МИДе не верят в то, что борьба оппозиции и нынешней власти негативно скажется на интеграции с Белоруссией. Однако, как пишет РБК, пока переговоры об интеграции свернуты: Москва и Минск так и застыли на 24 согласованных «дорожных картах» из 31.

И вообще, Россия и Белоруссия, подчеркнули дипломаты, стали жертвами «информационной войны» из-за попыток Запада «манипулировать общественным мнением в целях радикализации протестных выступлений». Но «белорусский народ мудрый» и сможет противостоять давлению и разобраться, «кто ему подлинный друг и "всесезонный" союзник», уверены в Министерстве иностранных дел.

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Комментарии (1)

Alex000
Ахах, а поддержали то луку. Под видом "выбора народа".
Как обычно, банальное жонглирование словами.
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